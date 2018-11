Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Wohnungsvermieter habe die Erwartungen im dritten Quartal erfüllt, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr liege nun am unteren Ende der bisherigen Spanne, daher könnten die Konsensschätzungen für 2018 etwas sinken./ag/ajx Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-11-20/11:38

ISIN: LU0775917882