Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem äusserst schwachen Wochenauftakt zunächst auch am Dienstag weiter deutlich an Terrain verloren, ehe die kräftigen Avancen der defensiven Schwergewichte dem Leitindex SMI bis an die Schwelle von 8'800 Punkten zurückführten. Das Gros der Aktien, allen voran Banken und ...

