Die Commerzbank hat Rheinmetall trotz des nun verhängten Exportstopps für deutsche Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das Land zuletzt der zweitwichtigste Exportmarkt für deutsche Rüstungsgüter gewesen sei, hielten sich die Auswirkungen der jüngsten politischen Entscheidungen für den Rüstungskonzern und Autozulieferer wohl in Grenzen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-11-20/11:40

ISIN: DE0007030009