Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach einem Bericht im "Wall Street Journal" über eine geringere iPhone-Nachfrage von 209 auf 182 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe bereits Mitte Oktober auf dieses Risiko hingewiesen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In China sinke die Nachfrage nach Smartphones rapide, das werde nun sichtbar. Es habe den Anschein, als sei beim iPhone XR das Verhältnis von Kaufpreis und Ausstattung bei Konsumenten außerhalb der USA nicht gut angekommen./bek/ajx Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-11-20/11:44

ISIN: US0378331005