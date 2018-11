Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Zerbst (pta014/20.11.2018/11:15) - UHR.DE AG: Wiederaufnahme Bezugsangebot



Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der UHR.DE AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt



Zerbst, 20. November 2018



Die ordentlich Hauptversammlung der UHR.DE AG hat am 22.05.2018 die Erhöhung des Grundkapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung, um bis zu EUR 6.750.000,00 beschlossen. Das entsprechende Bezugsangebot an die Aktionäre der UHR.DE AG wurde bereits am 10. Juli 2018 veröffentlicht, musste aber am 13. Juli 2018, aus genannten Gründen, vorerst abgebrochen werden.



Um höchstmögliche Transparenz zu dieser Kapitalmaßnahme für alle Aktionäre zu schaffen, wurde daraufhin wie angekündigt, ein Wertpapierprospekt erstellt. Am 20. November 2018 wurde dieser Prospekt für die Bezugsrechtskapitalerhöhung, durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), gebilligt. Die Kapitalmaßnahme wird nun unverzüglich umgesetzt. Sie ebnet den Weg zur Durchsetzung aller damit verbundenen Pläne für die Neuausrichtung und Zukunft der Gesellschaft.



Das neue Bezugsangebot an die Aktionäre der UHR.DE AG wird am 21. November 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist wie der gebilligte Wertpapierprospekt auch auf der Webseite www.uhr-ag.com/downloads/ abrufbar.



Die Bezugsfrist beginnt am 21. November 2018 und endet am 05. Dezember 2018.



UHR.DE AG, Coswiger Str. 12, 39261 Zerbst/Anhalt
ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsenkürzel: U1D



Aussender: uhr.de AG
Adresse: Coswiger Straße 12, 39261 Zerbst
Land: Deutschland



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie)
Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



