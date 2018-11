Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-20 / 11:26 Starkes Wachstum bei BNP Paribas Factor: Mit einem Halbjahresumsatz von 13,1 Milliarden Euro hat die Factoring-Tochter von BNP Paribas ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Damit liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchenniveau - so wuchsen die Umsätze der Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes in diesem Jahr bisher um fünf Prozent auf 118,8 Milliarden Euro. "Die Zahlen zeigen uns, dass wir mit unserer 2017 gestarteten Mittelstandsoffensive für Kunden ab zehn Millionen Euro Jahresumsatz auf dem richtigen Weg sind", erklärt Thorsten König, Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH. Als maßgebliche Gründe für das Wachstum von BNP Paribas Factor führt König die konsequente Umsetzung des Wachstumsplans 2020 sowie den gezielten Ausbau der bestehenden Partnerschaften an. "Auch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Gesellschaften innerhalb der BNP Paribas Gruppe und unsere Flexibilität trägt zu unserem Wachstum bei. Es wird immer wichtiger, die Kunden individuell zu beraten - gerade bei Themen wie etwa der Bilanzierung und Rechnungslegung nach HGB und IFRS, die besonders im international aktiven Mittelstand von Interesse ist", sagt König. "Unser Anspruch ist, diesem Beratungsbedarf weiterhin gerecht zu werden, deshalb verstärken wir unser Vertriebs- und Serviceteam." Um diese Entwicklung auch über 2020 fortführen zu können, zog BNP Paribas Factor im September 2018 in größere Räumlichkeiten in die Hansaallee 299 in Düsseldorf um. Aufgrund des nach wie vor hohen Interesses an Forderungsmanagement blickt BNP Paribas Factor auch positiv auf das zweite Halbjahr und erwartet Wachstumswerte über dem Branchenniveau. *Pressekontakt:* BNP Paribas Factor GmbH Regina Buchner marketing@bnpparibasfactor.de +49 211 5384-133 Hansaallee 299 40549 Düsseldorf Deutschland *Über BNP Paribas Factor * BNP Paribas Factor ist einer der führenden Factoring-Anbieter in Deutschland. Seit 1981 bietet BNP Paribas Factor seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Forderungsfinanzierung. Aus der Zentrale in Düsseldorf und von 9 weiteren Standorten in Deutschland betreut BNP Paribas Factor mittelständische Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. BNP Paribas Factor ist Mitglied im Deutschen Factoring Verband und durch die Einbindung in das globale Netzwerk der BNP Paribas Gruppe kann BNP Paribas Factor seine Kunden auch beim internationalen Forderungsmanagement wirkungsvoll unterstützen. *Über BNP Paribas in Deutschland* BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 198.000 Mitarbeitern in 73 Ländern vertreten, davon nahezu 150.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: BNP Paribas Factor GmbH 2018-11-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 748677 2018-11-20 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ea88af1a6f80d166f02847a3dc764cdd&application_id=748677&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 05:26 ET (10:26 GMT)