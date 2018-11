Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Anlass der Studie: 9M/18 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2018 Kursziel: EUR 24,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.11.2018 (vormals: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 24,70 auf EUR 24,00. Zusammenfassung: Der Umsatz der DRAG stieg in neun Monaten um 124,1% auf EUR 88,4 Mio. (9M/17A: EUR 39,5 Mio.). Die Öl- und Gasproduktion verdoppelte sich auf 2,72 Mio. Barrel Öläquivalent (9M/17A: 1,35 Mio. BOE). Der Umsatz übertraf das Volumen aufgrund eines Anstiegs des durchschnittlichen Ölpreises (WTI) um 36% auf USD66,9 (9M/17A: USD49,3), der nur teilweise durch eine Abschwächung des durchschnittlichen USDEUR-Wechselkurses auf 0,85 kompensiert wurde ( 9M/17A: USD0,90). Die starke Produktion bei Elster führte zu einem Rückgang der Abschreibungen pro BOE des Projekts von USD22,00 auf USD19,50, was zu einer Erhöhung der geschätzten endgültigen Ölgewinnung um über 10% führte. Inzwischen scheinen sich die Aussichten bei Cub Creek zu stabilisieren, und die Installation von Gasaufzügen lässt eine Umkehrung der jüngsten Erhöhung der Abschreibung pro in diesem Projekt erzeugter BOE erwarten. Im 9M/18-Bericht hob die DRAG die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 auf EUR 100-110 Mio. (zuvor EUR 90-100 Mio.) und die Prognose für das EBITDA auf rund EUR 90 Mio. (zuvor EUR 85-90 Mio.) an. Wir sehen jetzt den fairen Wert der DRAG-Aktie bei EUR 24,00 (vorher EUR 24,70), wobei der jüngste Rückgang der kurzfristigen Öl-Future-Preise die gestiegenen Prognosen für das Management für das Geschäftsjahr 2018 übertrifft. Unsere Empfehlung ist jetzt Kaufen (zuvor: Hinzufügen), da wir ein Aufwärtspotenzial von über 25% sehen. First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY but decreased the price target from EUR 24.70 to EUR 24.00. Abstract: DRAG's nine months' revenues climbed 124.1% to EUR 88.4m (9M/17A: EUR 39.5m) as production of oil and gas more that doubled to 2.72m barrels of oil equivalent (9M/17A: 1.35m BOE). Sales outpaced volume due to a 36% increase in the average oil price (WTI) to USD66.9 (9M/17A: USD49.3) which was only partially cancelled out by a 6% weakening of the average USDEUR exchange rate to 0.85 (9M/17A: USD0.90). Strong production at Elster led to a decline in depreciation per BOE at the project from USD22.0 to USD19.5 implying an increase of over 10% in estimated ultimate recovery. Meanwhile prospects at Cub Creek appear to be stabilising and the installation of gas lifts holds out the prospect of a reversal of the recent increase in depreciation per BOE produced at this project. In the 9M/18 report DRAG raised FY2018 guidance for revenue to EUR 100-110m (previously EUR 90-100m) and for EBITDA to around EUR 90m (previously EUR 85-90m). We now see fair value for the DRAG share at EUR 24.00 (previously EUR 24.70) with the recent decline in near term oil futures outweighing the increase in management FY 2018 guidance. Our recommendation is now Buy (previously: Add) as we now see upside potential of over 25%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17215.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 20, 2018 05:27 ET (10:27 GMT)