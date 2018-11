Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter Interesse an einer möglichen Kooperation mit Daimler beim Elektro-Sprinter bekundet. Außerdem kündigte er - ebenfalls per Tweet - an, dass bis Ende 2019 eine Verdopplung des Supercharger-Netzwerks geplant sei. Den eSprinter, den Daimler kommendes Jahr auf den Markt bringen will, kommentierte Musk mit den Worten: "Das ist ein großartiger Lieferwagen." Vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...