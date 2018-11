Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Bekanntgabe der neuen Strategie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 80 Euro belassen. In einer ersten Einschätzung fielen die neuen Ziele, die bis zum Jahr 2030 reichten, konkreter aus als zuvor - mit leichten Verbesserungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-20/12:19

ISIN: DE000BASF111