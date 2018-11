FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Modernisierung des Londoner U-Bahn-Systems an Land gezogen. Die London Underground, eine Tochtergesellschaft von Transport for London und verantwortlich für das Nahverkehrssystem in der britischen Hauptstadt, hat für umgerechnet 1,54 Milliarden Euro 94 U-Bahn-Züge bei Siemens Mobility bestellt. Die Züge sollen auf der Piccadilly Line die bestehende Flotte aus den 1970er Jahren ersetzen.

Die Auslieferung beginnt ab 2023. Im Rahmen eines Flottenservicevertrags übernimmt Siemens Mobility ab der Inbetriebnahme der ersten Züge die Versorgung mit Ersatzteilen über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Die beiden Vertragspartner wollen auch Optionen für eine mögliche lokale Fertigung in Großbritannien in Kombination mit dem Weltkompetenzzentrum für Metros in Wien, Österreich.

Bereits im März hatte Siemens Mobility Pläne für eine lokale Fertigungsstätte für Züge in Goole, East Yorkshire, vorgestellt. Hier sollen bis zu 700 Arbeitsplätze entstehen, zusätzlich 250 während der Bauphase und potentiell weitere 1.700 in den Zulieferbetrieben im Vereinigten Königreich.

Die neuen Piccadilly-Züge basieren auf der Metro-Plattform Inspiro von Siemens Mobility. Sie sind komplett durchgängig begehbar. Die Bestellung ist Teil eines "Deep Tube Upgrade"-Programms, das die vier Londoner U-Bahn-Linien Piccadilly, Bakerloo, Central und Waterloo & City umfasst.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 05:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.