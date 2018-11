Bei der HUAWEI CONNECT 2018 stellte Huawei zum Thema "Power of the Platform" die neue Strategie vor. Diese ermöglicht es Regierungsbehörden und Unternehmen, die digitale Transformation zu beschleunigen und neue Leistungsstufen bei Innovation und Wachstum zu erreichen. Huawei kündigte außerdem seine KI und digitale Plattform an, die sich an verschiedene Szenarien in unterschiedlichen Branchen anpassen kann, sowie eine Partnerschaft mit dem neuen Stadtbezirk Binhai in Tianjin, in dem auf Grundlage der neuen KI und digitalen Plattform eine intelligente Stadt entsteht. Darüber hinaus stellte Huawei die neue Smart Campus Solution vor, um die Unternehmensabläufe für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu verändern.

Huawei beschreibt den Ansatz "digitale Plattform X Ökosystem"

Die Huawei EBG stellte den Ansatz "digitale Plattform X Ökosystem" vor, der Kunden eine langfristige Strategie zur Beschleunigung der digitalen Transformation bietet. Die Grundlage bildet die digitale Plattform; hinzu kommen neue Funktionen (das "X"), wie KI, IoT, Big Data, Sicherheit, ICP oder Video, und die branchenweit einsetzbare Plattform, die diese Sektoren integriert.

"Die digitale Plattform von Huawei bietet drei Hauptvorteile: Sie ist Full-Stack, offen und für Unternehmen in unterschiedlichen Branchen einsetzbar. Wir profitieren von unseren Fähigkeiten in den Bereichen selbstentwickelte Chips, mathematische Algorithmen und Architekturdesign und entwickeln damit Komplettlösungen einschließlich Geräten, Iaas- und PaaS-Ebenen sowie die SaaS-Ebene zusammen mit unseren Ökosystem-Partnern. Durch die Implementierung von Full-Stack-Plattformen können sich Kunden auf geschäftliche Innovationen konzentrieren, statt wertvolle Ressourcen dafür aufzuwenden, ihre eigenen digitalen Technologieplattformen und Funktionen selbst aufbauen zu müssen", weiß Lu Qi, President der Abteilung Marketing Solution Sales der Enterprise Business Group Huawei.

Huawei skizzierte auch die verbesserten Möglichkeiten der digitalen Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, sich in der schnell entwickelnden digitalen Welt zu behaupten. Diese Funktionen umfassen:

Multi-Cloud: FusionStorage8.0 von Huawei ist derzeit die branchenweit einzige Lösung, die eine E/A-Antwort von 300 Mikrosekunden, eine vollständig verteilte Architektur ohne Gateways sowie Aktiv-Aktiv-Zuverlässigkeit bereitstellen kann. Die private Cloud-Lösung von Huawei bietet die meisten Cloud-Dienste auf IaaS-Ebene in der Branche.

Netzwerk: Die branchenführende CloudFabric-Lösung von Huawei kann in Minutenschnelle Uplink und Downlink von 10.000 Containern unterstützen.

Geräte: Huawei bietet das branchenweit erste intelligente Beschleunigungsmodul Atlas200, das eine Echtzeitanalyse von High-Definition-Videos und erweiterten intelligenten Small Cells ermöglicht.

Huawei kündigte das völlig neue Full-Stack-KI-Portfolio an, mit dem branchenspezifische KI-Anwendungen in die digitale Plattform integriert werden können, um die digitale Transformation der Kunden besser zu unterstützen.

Huaweis KI und digitale Plattform unterstützen intelligente Städte

Mit dem Know-how von Huawei gestaltete und entwickelte das Team der Tianjin Economic Technology Development Area (TEDA) eine KI-basierte "1 + 4 N"-Lösung für intelligente Städte. Die "1" der Lösung steht für das "Gehirn der Stadt", das Intelligent Operation Center (IOC), mit dem Daten von Behörden, Unternehmen und Diensten für die Einwohner über das Internet und IoT gesammelt und verarbeitet werden können. Dies bietet leistungsstarke analytische Möglichkeiten, mit denen der neue Stadtbezirk Binhai in Tianjin in eine intelligente Stadt verwandelt wird.

