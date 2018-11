Die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2018 waren für die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)-Gruppe durch eine im Vorjahresvergleich deutlich positive Umsatzentwicklung geprägt. Diese Entwicklung trifft in den ersten drei Quartalen 2018 in Summe auf die deutschen Standorte der Gruppe zu. Aber auch am US-Standort der Gruppe hat sich die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen 2018 marktbedingt weiter zum Positiven entwickelt. Die deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in den USA ging in den ersten drei Quartalen 2018 einher mit einer konstanten Schwächung des EUR-Kurses, die sich durch das anteilig weiterhin hohe Geschäftsvolumen in den USA positiv auf das Konzerngesamtergebnis der Gruppe auswirkt.

In den beiden Hauptsegmenten Powertrain Technology Group, auch kurz: "Powertrain", sowie Ultrasonic Technology Group, auch kurz: "Ultrasonic", verlief die Umsatzentwicklung ebenfalls leicht unterschiedlich. Per Ende des 3. Quartals liegen die Umsätze des Segments "Powertrain" mit rund +12,0 % deutlich über den Umsätzen des Vorjahres. Davon lagen die Umsätze des Teilsegments "Powertrain - Diesel" mit rund +13,6% ebenfalls deutlich über Vorjahr und die Umsätze des Teilsegments "Powertrain - Elektro" mit rund -2,7 % leicht unter Vorjahr. Die Umsätze des Segments "Ultrasonic" dagegen liegen mit rund +2,1 % leicht über den Vorjahresumsätzen.

Dabei trugen in den ersten drei Quartalen die Umsätze des Segments "Powertrain" mit einem Anteil von rund 80 % und die Umsätze des Segments "Ultrasonic" mit einem Anteil von rund 19 % zum konsolidierten Gesamtumsatz der Gruppe bei.

Die Auftragsbestände lagen per Ende September 2018 mit insgesamt rund Mio. EUR 150,6 rund +18,7 % über den durchschnittlichen Auftragsbeständen des Vorjahres. Davon lagen die Auftragsbestände im Segment "Ultrasonic" rund +15,7 % über und im Segment "Powertrain" ebenfalls um rund +19,7 % über den durchschnittlichen Auftragsbeständen des Vorjahres.

Die Ertragslage hat sich in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 in Bezug auf die wesentlichen Ergebniskennzahlen, insbesondere das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen - EBITDA -, das operative Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern - EBIT -, das Ergebnis vor Steuern - EBT -, das Ergebnis nach Steuern - EAT - sowie das Ergebnis pro Aktie - "EpS" ("Earnings per Share"), zufriedenstellend bis gut entwickelt.

Diese Entwicklung muss einerseits vor dem grundsätzlich positiven Hintergrund eines sich kontinuierlich weiter erholenden, europäischen Nutzfahrzeugmarktes gesehen werden: Zulassungsanstieg von +3,6 % im 1.-3. Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Anstieg der Zulassungen in Deutschland: +4,0 %), wie die aktuellste Auswertung, Stand: 25. Oktober 2018, der "Association des Constructeurs Européens d'Automobiles", Brüssel, ("ACEA") erneut bestätigt. Der europäische Markt für schwere Nutzfahrzeuge über 16 Tonnen hat sich europaweit mit einer positiven Umsatzentwicklung von +4,5 % im 1.-3. Quartal 2018 im Vergleich zum Gesamtnutzfahrzeugmarkt und im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum überdurchschnittlich entwickelt (zum Vergleich: Leichter Anstieg der Zulassungen in Deutschland im 1.-3. Quartal 2018: +2,2 %) (Quelle ebenfalls: "ACEA", Stand: 25. Oktober 2018). Diese Zahlen stimmen insgesamt weiterhin positiv, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zulassungen des gesamten europäischen Nutzfahrzeugmarktes im September 2018 aufgrund von Vorzieheffekten mit -5,2 % unter dem Vorjahresmonat lagen.

Der US-amerikanische Markt für mittelschwere und schwere LKW hat sich ebenfalls im September 2018, was die Auftragseingänge betrifft, im Vorjahresvergleich, saisonbereinigt, mit rund +90 % weiterhin auf Wachstumskurs entwickelt, wie sich z.B. aus den Statistiken des bekannten, privaten Analyseunternehmens "ACT" ("Americas Commercial Transportation Research, Co., LLC") ablesen lässt. Dieser Trend trifft für die MS Industrie-Gruppe (Anstieg der "Nordamerika"-Umsätze (USA/Kanada) in Q 1-Q 3-2018: +13,8 %) mit ihrem Hauptkunden Detroit Diesel Corporation / Daimler in Nordamerika mittlerweile auch wieder zu. Die Verkäufe dieses Hauptkunden sind im 3. Quartal 2018 ebenfalls um rund +16 % deutlich gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass sich die zu Jahresanfang bereits erwartete und in den Jahresprognosen von der Gesellschaft unterstellte, langsame und moderate Erholung des US-amerikanischen Marktes für schwere LKW mit insgesamt mindestens rund 315.000 Verkäufen im Gesamtjahr ...

