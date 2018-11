Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Geschäftszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Der Billigflieger habe ein großartiges Jahr hinter sich, das kommende werde aber eine Herausforderung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind von den Treibstoffpreisen nehme zu und steigende Kapazitäten in der Branche dürften auf die Rendite drücken./bek/gl Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-11-20/12:46

ISIN: GB00B7KR2P84