Nach den Ausführungen von SMC-Research hat Biofrontera nach einem Umsatzwachstum von 140 Prozent im dritten Quartal die Erlösprognose für 2018 angehoben. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch für das nächste Jahr gute Wachstumsperspektiven.

Das dritte Quartal von Biofrontera sei gemäß SMC-Research sehr dynamisch verlaufen, der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 140 Prozent auf 5,6 Mio. Euro gesteigert werden können. Der US-Markt sei einmal mehr mit einem Zuwachs um 287 Prozent auf 3,8 Mio. Euro der wichtigste Treiber gewesen. Das Management habe daraufhin bereits im Oktober die Erlösprognose für das Gesamtjahr von 16 bis 20 Mio. Euro auf 19 bis 22 Mio. Euro angehoben.

Aus Sicht der Analysten spreche viel dafür, dass sich diese hohe Dynamik im nächsten Jahr fortsetze, zumal mit den etablierten Vertriebsstrukturen die Marktdurchdringung in den USA weiter zunehmen sollte. Das Potenzial sei nach Meinung des Researchhauses noch immens, da der Großteil der Patienten, die an aktinischer Keratose erkrankt seien, weiterhin mit suboptimalen Therapien behandelt werde. Das resultiere aus den in der Vergangenheit gültigen Abrechnungsmodalitäten, die inzwischen aber zugunsten von Ameluz geändert worden seien.

Auch in Europa sehen die Analysten Biofrontera weiter auf Wachstumskurs, da die Zulassungserweiterungen um die Behandlung des Basalzellkarzinoms (aus 2017) und um die Tageslichttherapie von aktinischen Keratosen (aus 2018) die Verdrängung suboptimaler Alternativen - insbesondere topische Cremes für aktinische Keratosen - beschleunigen dürften.

Nachdem die Ergebnisprognose der Gesellschaft für dieses Jahr, die einen Verlust von -15 bis -16 Mio. Euro vorsehe, trotz der höheren Erlöserwartung wegen hoher Rechtsberatungskosten unverändert gelassen worden sei, rechne SMC-Research für 2019 mit einem deutlich rückläufigen Defizit. In der Folgeperiode könne dann nach Einschätzung der Analysten der Break-even gelingen.

Aus dem Bewertungsmodell resultiere ein unverändertes Kursziel von 7,20 Euro, das Researchhaus stufe die Aktie von Biofrontera weiter mit "Buy" ein.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.11.18, 11:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.11.18 um 8:00 Uhr fertiggestellt und am 20.11.18 um 8:10 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-20-SMC-Update-Biofrontera_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.