Der österreichische Immobilienunternehmer Johann Kowar hat seine Beteiligung an der Eyemaxx Real Estate in den vergangenen Monaten aufgestockt. Umgekehrt hat sich Eyemaxx bei der ViennaEstate Immobilien eingekauft, an der der Investor maßgeblich beteiligt ist. Rechtzeitig vor dem Eigenkapitalforum in der kommenden Woche in Frankfurt äußert sich Kowar zum Ausbau seiner Position an dem Immobilienunternehmen.

Herr Kowar, Sie sind nach Herrn Dr. Müller, dem CEO von Eyemaxx, der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens. Ihr Anteil liegt momentan bei rund 13 Prozent, richtig?

Johann Kowar: Das ist korrekt. Ich bin bereits seit Längerem an Eyemaxx beteiligt und habe meinen Anteil erst unlängst weiter deutlich ausgebaut, auf nunmehr rund 13 Prozent. Ich möchte mich langfristig bei der Gesellschaft engagieren und auch weiterhin zusammen mit Eyemaxx attraktive Immobilienentwicklungen umsetzen.

Ihr Engagement bei Eyemaxx beschränkt sich also nicht nur auf das Halten von Anteilen?

Johann Kowar: Ich realisiere als Finanzinvestor gemeinsam mit Eyemaxx einige der größten Eyemaxx -Projekte wie zum Beispiel das Postquadrat in Mannheim. Begonnen hatte die Zusammenarbeit mit kleineren, erfolgreich abgewickelten Projekten. Eyemaxx ist dabei ein starker Partner, denn solche großen Stadtquartiersentwicklungen mit einem Projektvolumen jenseits der 100 Mio. Euro erfordern natürlich die entsprechende Erfahrung in der Entwicklung von Großprojekten, was Eyemaxx als etablierter Projektentwickler mitbringt. Es sind solche Fakten wie die Qualität der Immobilien und insbesondere auch der ...

