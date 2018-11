Die Stimmung an der Wall Street bleibt schlecht. Nach der Talfahrt des Vortages - vor allem im Technologiesektor - dürfte es am Dienstag munter weiter nach unter gehen. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt hin. An der technologielastigen Nasdaq könnten die Startverluste sogar noch etwas deutlicher ausfallen. Bereits am Vortag war die Nasdaq in die Nähe eines Siebenmonatstiefs gesunken - die Alphabet-Aktie hatte in den Bärenmarktmodus gedreht. Einer der Auslöser der Schwäche unter Technologiewerten verorten Marktteilnehmer bei Apple. Denn hier wollen die Sorgen über eine lahmende Nachfrage nach den neuen iPhone-Modellen nicht schwinden. Vorbörslich verliert die Aktie weitere 1,6 Prozent.

Eine Kombination aus mäßigen Ausblicken von Technologieschwergewichten wie Apple oder Facebook, Befürchtungen, das Hoch bei den Unternehmensergebnissen könnte bereits überschritten sein und die frostigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China machten insbesondere Technologietitel anfällig für Verkäufe, heißt es im Handel. "Der Technologiesektor, speziell in den USA, ist stärker an politische und regulative Risiken gekoppelt, als viele Investoren vorbereitet waren", analysiert Marktstratege Jared Woodard von Bank of America-Merrill Lynch.

Die jüngste Befragung von Fondsverwaltern durch die Bank hatte zu Tage gefördert, dass die Allokation von Fondsgeldern im Sektor im Oktober den höchsten Absturz seit der Finanzkrise verbucht hat. Der Handelskonflikt gebe die Marschrichtung vor und dürfte kurzfristig kaum zu lösen sein. Woodward rechnet daher mit weiteren bitteren Pillen für den Finanzmarkt.

