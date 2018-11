Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3), der globale Partner für pan-europäische Immobilien-Investments, hat den MSCI Award für den besten ausgewogenen Fonds im PEPFI-Index gewonnen.

Ausgezeichnet wurde der Pan European Property Limited Partnerschip ("PanEuropean"), der die beste Entwicklung des Nettoinventarwertes (Net Asset Value, NAV) in seiner Peer Group in den vergangenen drei Jahren erzielte. Der Fonds, der bereits 1973 aufgelegt wurde und seit Integration von Rockspring 2018 zu PATRIZIA gehört, strebt eine Nettorendite von 6% an. In den vergangenen drei Jahren übertraf der Fonds die Zielrendite deutlich und erzielte für seine institutionellen Investoren eine annualisierte Jahresrendite von 11% (Stand 30. Juni 2018).

"Das gesamte Team freut sich über die Auszeichnung von MSCI für die Performance unseres PanEuropean-Fonds, der sein ...

