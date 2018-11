Deutsche Staatsanleihen haben sich am Dienstag unter dem Strich kaum von der Stelle bewegt. Gegen Mittag lag der richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig höher als am Vortag bei 160,74 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 0,36 Prozent.

Italienische Staatsanleihen gerieten im Vormittagshandel zeitweise unter erhöhten Druck, sie konnten sich zuletzt aber wieder vollständig erholen. Am Markt wurde auf Zwischenergebnisse eines Verkaufs neuer italienischer Anleihen verwiesen, die speziell für Kleinanleger gedacht sind. Die Titel hatten am Montag, dem ersten Verkaufstag, eine schwache Nachfrage auf sich gezogen.

An den Märkten wurde dies als Indiz für eine zunehmende Skepsis unter Anlegern gegenüber der Haushaltspolitik der italienischen Regierung interpretiert. Weil ausländische Anleger italienische Staatsanleihen in den vergangenen Monaten abgestoßen haben und italienische Banken bereits hohe Bestände an Staatsanleihen halten, wird die Skepsis der bislang zuverlässigen Nachfragegruppe der Kleinanleger als besonders negatives Zeichen interpretiert.

Wie schon zum Wochenstart werden am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Anleihehandel beeinflussen könnten. Im Nachmittagshandel werden aus den USA nur einige Daten vom zuletzt schwächelnden Häusermarkt erwartet. In Deutschland wird sich Bundesbankchef Jens Weidmann zu Wort melden./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0155 2018-11-20/13:29