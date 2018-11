Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, hat im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2018 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 2,67 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 2,14 Milliarden Euro) erzielt. Dies entspricht einer Steigerung um rund 25 Prozent. Das Konzernergebnis der Porsche SE ist maßgeblich vom Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen an der Volkswagen AG, Wolfsburg, in Höhe von 2,74 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 2,20 Milliarden Euro) beeinflusst.

Die Nettoliquidität des Porsche SE Konzerns beläuft sich zum 30. September 2018 auf 961 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2017 hatte die ...

