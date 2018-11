Die Erwartung stark steigender US-Zinsen ist ein Hauptgrund für die taumelnden Aktienmärkte. Die amerikanische Notenbank Fed versucht nun aber, sachte umzusteuern und die Befürchtungen zu mildern. Ob das allein genügt, um den Pessimismus der Anleger zu brechen?Als der neue Fed-Vizechef Richard Clarida Ende vorigen Woche in einem Interview betonte, dass die Notenbank einen neutralen Leitzins anstrebe und dass dieser nicht mehr so weit entfernt sei, reagierten die Finanzmärkte sofort: Die Anleihenrenditen in den USA fielen, der Dollar schwächte sich ab und die Aktienmärkte begrenzten ihre Verluste. Inzwischen hat auch Fed-Chef Jerome Powell in die gleiche Kerbe gehauen ...

