Chinas erste Produktionslinie für Festkörper-Batterien ist in der Stadt Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu in Betrieb gegangen. Rund 1 Milliarde Yuan (rund 126 Mio Euro) hat das Startup Qing Tao (Kunshan) Energy Development hierfür investiert. Die Produktionslinie kann pro Jahr 0,1 GWh Festkörper-Batterien mit einer Energiedichte von über 400 Wh/kg produzieren, die zuerst in Spezialgeräten ...

