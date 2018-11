Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107) hat eine weitere Ausschreibung für die Lieferung von Schienenbefestigungssystemen in China gewonnen. Auftragnehmer ist die chinesische Gesellschaft des Geschäftsfelds Fastening Systems im Geschäftsbereich Core Components. Nach dem Auftrag im April ist das der zweite gewonnene Großauftrag im Hochgeschwindigkeitsbereich in China in diesem Jahr, der die starke Marktposition von Vossloh in diesem Segment unterstreicht. Im April wurde bereits die Ausschreibung für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...