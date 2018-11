Noch in diesem Jahr wird die Eurozone bekommen, was Frankreichs Regierung seit vielen Monaten fordert: ein eigenes Budget. Das kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in der Haushaltdebatte im Bundestag an.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet noch in diesem Jahr mit konkreten Beschlüssen zur Reform der EU und der Euro-Zone. Das gelte etwa für das von ihm und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire vorgeschlagene Eurozonen-Budget, sagte Scholz am Dienstag im Bundestag in der abschließenden Beratung des Bundeshaushalts 2019. Keiner seiner europäischen Kollegen habe das am Montag beim Treffen der Finanzminister in Brüssel abgelehnt. Es könne also im Rahmen des EU-Haushalts 2021 einen solchen Etat geben. "Das (...) scheint jetzt hier zu gelingen." Auch rechnet Scholz in Kürze mit Verabredungen zum Vorgehen bei der Besteuerung von Digitalkonzernen.

Als Risiko für das weitere Wachstum in Europa stuft Scholz den anstehenden Brexit ein. Es gelte, alles dazu beizutragen, dass es ...

