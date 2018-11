Deutsche Industrie REIT-AG kauft Objekt in Zella-Mehlis DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG kauft Objekt in Zella-Mehlis 20.11.2018 / 14:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG kauft Objekt in Zella-Mehlis Rostock, 20.11.2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat eine weitere Produktions- und Logistikimmobilie gekauft. Das gemischt genutzte Objekt befindet sich in der Stadt Zella-Mehlis, welche zusammen mit Suhl ein verkehrsgünstiges Mittelzentrum in Thüringen bildet. Es verfügt über Logistik-, Produktions- und Büroflächen mit einer Gesamtmietfläche von ca. 19.342 m². Hauptmieter ist ein Elektroniksystem- und Maschinenbauunternehmen (ca. 64%), der Rest ist an eine Landesbehörde des Freistaats Thüringen und weitere Nutzer vermietet. Mit seiner infrastrukturell guten Anbindung und vielseitiger Nutzungsform, bietet sich eine nachhaltige Drittverwendungsfähigkeit. Der Hauptmieter hat im Rahmen des Kaufvertragsabschlusses einen neuen Mietvertrag über 10 Jahre abgeschlossen. Damit beläuft sich die gewichtete Restlaufzeit auf 8,2 Jahre. Der Kaufpreis beträgt EUR 6,9 Mio., bei einer Jahresmiete in Höhe von TEUR 631. Die Nettoanfangsrendite der Transaktion liegt damit bei 9,2 %. Der Eigentumsübergang des Objekts erfolgt voraussichtlich im Februar 2019. Die Deutsche Industrie REIT-AG verfügt damit unter Berücksichtigung der letzten Transaktionen über ein Gesamtportfolio von 37 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 788.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund 26,0 Mio. EUR. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de/ Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 20.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 748885 20.11.2018 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 AXC0179 2018-11-20/14:23