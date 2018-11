Während die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) alle Unterstützungslinien zu durchbrechen scheint und ihre Performance seit Zugehörigkeit zum DAX eher an die Deutsche Bank, als an einen Perspektivkonzern erinnert, findet sich auf der Homepage heute - neben den wirklich guten Geschäftszahlen und der über den Erwartungen liegenden Bandbreiten-Prognose - folgendes:

Die Vorstellung des "International Holiday Shopping Reports". Business as usual. Wirecard liefert operativ ab und zeigt, welche Möglichkeiten operativ in nächster Zeit noch bestehen. Deshalb: Respekt. Das einzige, dass langfristig den Kurs einer Aktie beeinflusst ist der operative Erfolg und dessen zukünftige Entwicklung. Annahmen, Prognosezweifel oder ähnliches werden zumindest langfristig durch Hardfacts bestätigt oder widerlegt. Also:

Wirecard, der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, stellt heute die Umfrageergebnisse seines "International Holiday Shopping Reports 2018" vor. Mehr als 3.000 Verbraucher weltweit wurden zu ihren Einkaufsgewohnheiten und -präferenzen gegen Jahresende - und darüber hinaus - befragt. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Präferenz für digitale Einkaufskanäle in Kombination mit physischen, um von kurzfristiger Online-Verfügbarkeit zu profitieren, um Preise zu vergleichen und um ein echtes Einkaufserlebnis im Laden zu genießen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Markus Eichinger, Executive Vice President Group Strategy bei Wirecard, sagt: "Die Verbraucher ...

