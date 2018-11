Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-20 / 14:23 Modernisierung des Bad Laer Center schreitet voran *Ankermieter REWE eröffnet am 21. November - Gesundheitszentrum sucht noch Ärzte als Mieter* _Bad Laer, 20. November 2018._ Der Umbau und die Wiederbelebung des Bad Laer Centers treten in eine neue Phase: Am 21. November wird nun der REWE-Markt eröffnen. Er verfügt über eine Verkaufsfläche von 2.570 Quadratmetern, die Platz für mehr als 14.000 Artikel schaffen, davon 900 Bio-Artikel. REWE hat in seinem Markt sein neuestes Ladeneinrichtungskonzept "Rewe 2020" umgesetzt. Es sieht unter anderem eine Rückgewinnung der Abwärme der Kühlmöbel für den größten Teil des Marktes vor. Besonderen Wert legt der Händler ferner auf frische Warengruppen; es gibt daher eine große Obst/Gemüse- und Backwarenabteilung und ein ausgesprochen starkes regionales Sortiment. Holger Rausch, geschäftsführender Gesellschafter eines der beiden Investoren, der MINERVA Management Beteiligungs GmbH, erklärt: "Der alte Combi-Markt hatte das Objekt im April verlassen. Seitdem wurde kräftig umgebaut, da wir mit REWE einen weiteren Ankermieter gewinnen konnten - sehr zur Freude vor allem der Ärzte im Gesundheitszentrum und unseres großen Gewerbemieters, der Versandapotheke Sanicare. Der REWE-Markt entspricht dem modernsten Stand der Technik, Energieeffizienz - und auch der Kundenansprache. Um den Markt attraktiver zu gestalten, wurde beispielsweise die alte Decke entfernt. Die so entstandene offene Decke vermittelt nun ein völlig neues Raumgefühl und verbessert das Einkaufserlebnis deutlich." Zusätzlich zum Rewe-Markt wird die Bäckerei "Bürenkemper" mit einem großen Café in der Mitte der runderneuerten Passage eröffnen. Neben dem üblichen Sortiment wird es dort auch Verzehrware und warme Speisen geben. Die Einzelhandelsflächen sind nun nahezu komplett vermietet. Lediglich die Fläche des früheren Drogeriemarktes ,Ihr Platz' wartet noch auf einen passenden Mieter. Nun wird auch der bestehende Aldi-Markt vollständig erneuert, der dafür kurzzeitig in der letzten Novemberwoche schließt. Der KiK-Markt hat sich bereits am Sommer erweitert und umgebaut. Die von Grund auf renovierte Passage zwischen REWE und den anderen Geschäften wird im Dezember fertiggestellt. Als zentrales Element des Publikumsverkehrs wird sie überdacht und optisch wesentlich ansprechender gestaltet sein. "Damit haben wir den Handelsbereich des Bad Laer Centers erfolgreich aus seinem Dornröschenschlaf erwecken können", so Rausch. Rausch abschließend: "Nun konzentrieren wir uns auf die weitere Vermarktung des Gesundheitszentrums. Ärzte, die auf ein lebendiges Umfeld mit viel Publikum setzen und noch Flächen suchen, sind daher bei uns genau richtig. Aus demselben Grund haben uns auch die bisherigen Ärztemieter die Treue gehalten. Sie haben stets an die Zukunft, unsere Umbaupläne und das Gesamtkonzept für das Dienstleistungszentrum geglaubt." Für die komplexen Umbau- und Sanierungsarbeiten sind besonders regionale Baufirmen zum Einsatz gekommen. Vor allem ihnen ist verdanken, dass die Neugestaltung ohne Verzögerung und im geplanten Kostenrahmen realisiert werden konnte. Kontakt: Fabian Beyer Minerva Management Beteiligungs GmbH Kurfürstendamm 196 10707 Berlin Tel. 030 - 440 228-0 beyer@minerva-immobilien.de www.minerva-immobilien.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Minerva Management Beteiligungs GmbH 2018-11-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 748883 2018-11-20

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 08:23 ET (13:23 GMT)