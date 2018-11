An einem ohnehin schon schwachen Tag werden solche Nachrichten regelrecht abgestraft und so verliert die Covestro-Aktie mit der Gewinnwarnung gut 10 Prozent. Über die Gründe berichtet Jürgen Dietrich, Aktienhändler auf dem Stuttgart Parkett. Er verrät zudem warum die einst so gehypte Aktie von Wirecard unter Druck steht und warum es bei der Deutschen Bank möglicherweise schon wieder schlechte Nachrichten gibt.