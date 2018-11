Der Zahlungsabwickler Wirecard kann mit einer Bestätigung seines rasanten Wachstums keine Punkte an der Börse sammeln. Obwohl der Finanztechnologie-Konzern am Dienstag für das kommende Jahr ein Gewinnplus in Aussicht stellte, das sich zwischen den bekannten Zielwerten für das laufende und das Übernächste Jahr einreiht, gabt die Aktie deutlich nach.

Den vollständigen Artikel lesen ...