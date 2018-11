Die Schweizer Großbank UBS hat Wirecard nach Bekanntgabe der Konzernziele für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler prognostiziere für gewöhnlich konservativ und halte so die Erwartungen niedrig, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe der Dax-Konzern allein in diesem Jahr die Prognose viermal erhöht. Bei der für 2019 genannten Spanne von 740 bis 800 Millinen Euro für das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte Wirecard das obere Ende anpeilen, so der Analyst./ajx/ag Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-11-20/15:45

ISIN: DE0007472060