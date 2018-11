Es läuft weiterhin alles andere als rund an der Wall Street. Nach dem gestrigen Kurssturz deutet sich auch heute ein schwacher Handelstag an. Der Dow Jones rutschte bereits vorbörslich fast 300 Punkte ins Minus. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Apple, Alibaba. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.