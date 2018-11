Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Aussagen zur künftigen Struktur und zu Einsparungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Am bedeutendsten sei die neue Struktur, die sich der Chemiekonzern geben will, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit verbunden sei eine größere Transparenz, Anleger könnten dann die Entwicklung bei BASF im Vergleich zu den Wettbewerbern besser einschätzen./bek/tih Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111