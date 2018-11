Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach der Festname von Carlos Ghosn auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois sieht einen vermutlichen Abschied des Chefs von Renault-Nissan in einer am Dienstag vorliegenden Studie positiv. Veränderungen im Management der Autobauer-Allianz seien ohnehin überfällig. Beide Konzerne benötigten in jedem Fall auch künftig irgendeine Form der Partnerschaft, so der Experte./ag/tih Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-11-20/15:50

ISIN: FR0000131906