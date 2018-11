Die Deutsche Bahn will den Anteil von Ökostrom von derzeit 57 Prozent bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent erhöhen. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz am Dienstag in Berlin an. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch 70 Prozent als Ziel für 2030 ausgegeben. "Kein anderes Verkehrmittel schont die Umwelt so wirksam und nachhaltig", sagte Lutz. Im vergangenen Jahr lag der Ökostromanteil nach Bahnangaben bei 44 Prozent.

Bei einer Sonderfahrt in einem ICE 4 mit Lutz sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), die Bahn leiste einen großen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele Deutschlands. Mit zwei Initiativen solle die Elektrifizierung der Bahn vorangetrieben werden - zum einen mit einem Bundesprogramm für regionale Personenverkehrsstrecken, zum anderen mit einem Ausbauprogramm für mehr elektrisch betriebenen Güterverkehr./brd/DP/men

