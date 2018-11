Der neue bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn hat sich am Dienstag in Nürnberg für ein Fortbestehen der Tarifverträge beim größten Bleistifthersteller Staedtler stark gemacht. Ohne Staedtler drohe die Tarifgemeinschaft der Bleistiftindustrie auseinanderzubrechen, es drohe ein Unterbietungswettbewerb auf dem Rücken der 4700 Beschäftigten: Staedtlers "Ausstieg aus dem Tarifvertrag ist der soziale Sündenfall", sagte Horn bei seinem ersten öffentlichen Auftritt.

Den Beschäftigten drohten nun geringere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen. Bisher sichert der Tarif den Mitarbeitern von Staedtler und seiner Konkurrenten Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra eine 36-Stunden-Woche, Feiertagszuschläge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Staedtler äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu. Das Unternehmen beschäftigt in Nürnberg, im mittelfränkischen Sugenheim und in Neumarkt in der Oberpfalz mehr als 1200 Mitarbeiter, im Ausland rund 1500 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr 336 Millionen Euro Umsatz gemacht.

Horn kündigte weitere Maßnahmen an, sollte das Unternehmen nicht in die Tarifgemeinschaft zurückkehren. "Wenn Staedtler sich nicht vertragen will, sind wir auch zu Streit bereit." An der Protestkundgebung nahmen laut Gewerkschaft 300 Beschäftigte teil./rol/DP/men

