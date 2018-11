Der neue BASF-Chef will den Chemieriesen wetterfest machen. Im kommenden Jahr soll es ein neues Sparprogramm geben, wie Martin Brudermüller am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Strategie in Ludwigshafen ankündigte. BASF solle schlankere Strukturen bekommen und seine Produktivität steigern. Davon sind nach Konzernangaben rund 20.

Den vollständigen Artikel lesen ...