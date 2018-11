Die beiden deutschen Biotechwerte Evotec und Morphosys müssen am heutigen Dienstag deutliche Kursrückgänge verkraften. Evotec verliert am Nachmittag 5,7 Prozent, Morphosys gibt 4,3 Prozent nach. Beide Werte sind zuvor im Zuge der Schwäche des Gesamtmarkts an einem wichtigen psychologischen Widerstand gescheitert: an der 20- beziehungsweise 100-Euro-Marke.

