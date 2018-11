Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer Analystenkonferenz auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele für das operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereffekten sowie den Vor- und Nachsteuergewinn für die Jahre bis 2020 dank der jüngsten Kostenmaßnahmen nach oben revidiert, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wollten die Wolfsburger auch mehr als bisher geplant in Elektrofahrzeuge, die Digitalisierung, Autonomes Fahren und neue Mobilitätsdienstleistungen investieren. VW treffe viele gute Entscheidungen und könnte zu einem führenden Unternehmen bei Elektrofahrzeugen aufsteigen, wäre aber angesichts der schwächeren Bilanz im Vergleich zu BMW und Daimler auch anfälliger für einen Nachfragerückgang./gl/bek Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-11-20/16:40

ISIN: DE0007664039