Lange Zeit konnte sich die Commerzbank-Aktien dem großen Schwächetrend des Marktumfelds entziehen. Doch am Dienstag geriet der MDAX-Wert in den Sog der schwachen Bank-Aktien in Europa. Der Kurs ist auf ein neues Jahrestief und auch unter die Stopp-Loss-Schwelle vom AKTIONÄR gefallen.

