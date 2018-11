Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

VGG930041022 URU Metals Ltd. 20.11.2018 VGG930042012 URU Metals Ltd. 21.11.2018 Tausch 1000:1

US74979C8082 RXi Pharmaceuticals Corp. 20.11.2018 US71880W2044 RXi Pharmaceuticals Corp. 21.11.2018 Tausch 1:1

MX01OH010006 Aleatica S.A.B. de C.V. 20.11.2018 MX01AL1C0003 Aleatica S.A.B. de C.V. 21.11.2018 Tausch 1:1