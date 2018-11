16 Kommunen in Baden-Württemberg, in denen die Grenzwerte für Stickoxide überschritten werden, wollen im Zuge des nun gestarteten Verbundprojekts "LINOx BW" bis zum Jahr 2020 rund 2.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge aufbauen. Unter Federführung des Städtetags Baden-Württemberg sind 16 der 24 Kommunen in Baden-Württemberg beteiligt, in denen die Grenzwerte für Stickoxide (NOx) überschritten werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...