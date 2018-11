Am Dienstag setzte sich die Talfahrt an den Aktienmärkten fort und DAX und Dow gerieten deutlich unter Druck. Dabei fiel der DAX auch unter 11.051 Punkte - sein Jahrestief und eine charttechnische wichtige Marke. Covestro wurden mit ihrer Gewinnwarnung massiv abgestraft und die Deutsche Bank markierte ein neues Allzeittief. Cornelia Frey berichtet über den Handelstag und blickt auf die Most Actives an der EUWAX.