Wer an der Börse von der Zukunft der Elektromobilität profitieren möchte, kommt an Aktien wie Tesla (WKN: A1CX3T), Geely (WKN: A0CACX) oder BYD (WKN: A0M4W9) nicht vorbei. Die chinesische Geely war in den vergangenen zwei Jahren der Top-Performer schlechthin und konnte sich im Wert fast verzehnfachen.

Für den US-Elektroautopionier Tesla ging es derweil nicht ganz so hoch. Das Papier kämpft seit anderthalb Jahren damit, zumindest seinen Seitwärtstrend beizubehalten. Dieser wäre wohl längst gebrochen, wenn Gründer und Noch-Chef Musk seine Follower nicht ständig mit knackigen Ansagen bei der Stange halten würde. Der zuletzt gemeldete Quartalsgewinn - der erste seit zwei Jahren - täuscht hingegen nicht darüber hinweg, dass Tesla rational gesehen mit einer Bewertung von 60 Milliarden USD deutlich überteuert ist.

Unser Top-Pick unter den drei genannten Branchenplayern ist die ebenfalls chinesische BYD, deren Aktienkurs in der ersten Jahreshälfte im Zuge von zwei schwachen Quartalen deutlich unter die Räder gekommen war. Doch die Wachtumsaussichten sind gigantisch und das Unternehmen ist trotz eines zuletzt wieder deutlich erholten Aktienkurses immer noch sehr attraktiv bewertet.

Noch chancenreicher ist aber eine Anlage in einem völlig anderen Sektor: der Immunonkologie.

No Brainer Club liefert einzigartige Performance

Mitglieder unseres hochexklusiven No Brainer Clubs und Nutzer unseres Live Chats wissen um unsere einzigartige Treffsicherheit bei der Selektion zukünftiger Kursraketen. Der bestbewertetste Aktienreport Deutschlands hat nun den erneuten Startschuss für eine Aktie gegeben, mit der unsere Follower schon einmal +120% Kursgewinn in nur einem Monat erzielen konnten. Auch Sie können diesmal dabei sein!

Die Heat-Rakete ist erneut starklar

Heat Biologics gerät wieder in den Fokus

"Die Aktie von Heat Biologics wird sich in den kommenden Wochen auf den Weg zum Mond begeben", schrieben am 15. November in unserer NBC-Wochenausgabe bei einem Kurs von 1,52 USD. Trotz eines schwierigen Gesamtmarktes ging es für den Kurs bereits in die Folgetagen wie erwartet schnurstracks nach oben. Wir verraten Ihnen, warum es wieder knallen wird.

Management forciert Aufmerksamkeit

Der Heat-Vorstand rund um CEO und Kapitalmarktprofi Jeff Wolf ist bereits dabei, die Wallstreet auf den voraussichtlich transformierenden Daten-Readout der Phase 2 der Krebstherapie HS-110 vorzubereiten. Es folgen Anfang Dezember Investorengespräche in Europa, unter anderem in den Finanzzentren London, Frankfurt und Zürich.

NBC-Mitglieder wissen bereits, dass die wichtigen Daten voraussichtlich Ende Dezember veröffentlicht werden, frühestens am 20. des Monats. Eine große Präsentation ist einen Monat später im Rahmen einer Biotechkonferenz vorgesehen. Jeff Wolf und sein Team sind absolute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...