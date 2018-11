ZÜRICH (Dow Jones)--Dem Abwärtssog der internationalen Börsen hat sich auch der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag nicht entziehen können. Mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 8.769 Punkte hielt sich der SMI aber vergleichsweise gut. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 73,37 (zuvor: 47,75) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Index von Novartis, die gegen die negative Tendenz um 0,9 Prozent zulegten. Gewinne verbuchten mit Roche (plus 0,4 Prozent) und Nestle (plus 0,2 Prozent) auch zwei andere defensive Schwergewichte.

Dagegen ging es für die Aktie von Julius Bär um 7,2 Prozent nach unten. Die Bank hatte einen enttäuschenden Bericht über den Verlauf der ersten zehn Monate des Geschäftsjahrs vorgelegt. Die Kurse von Credit Suisse und UBS fielen um 4,5 und 2,3 Prozent. Auch europaweit gehörten Bankenwerte zu den schwächsten Sektoren.

Erneut verkauft wurden auch die Aktien der beiden Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch, die sich um 1,5 Prozent und 1,7 Prozent verbilligten. Die schweizerischen Uhrenexporte hatten sich im Oktober zwar überraschend kräftig von dem Rücksetzer erholt, den sie im September verzeichnet hatten, allerdings bezweifelten Beobachter, dass diese Entwicklung von Dauer sein werde. Auch wenn die jüngste Erholung vom chinesischen Markt getrieben wurde, ist keineswegs sicher, ob der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht doch irgendwann den Uhrenabsatz beeinträchtigt.

Druck auf den exportlastigen Luxussektor dürfte auch vom Franken gekommen sein. Dieser war aufgrund der Turbulenzen an den Börsen als Fluchtwährung gesucht. Kostete ein Euro am Montag in der Spitze noch knapp über 1,14 Franken, so waren es am Dienstag zeitweise nur 1,1320.

Unter den Nebenwerten verloren Sonova 2,2 Prozent. Der Hersteller von Hörgeräten hatte in seinem zweiten Geschäftsquartal schwächer als erwartet abgeschnitten, den Jahresausblick aber bekräftigt. Sonova setzt dabei auf eine neue Produktgeneration.

