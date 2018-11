Berlin (ots) - Auch in diesem Jahr wird es wieder Kältebahnhöfe geben, die für Obdachlose nachts offenbleiben.



Nach rbb-Informationen sollen es die U-Bahnhöfe Moritzplatz und Lichtenberg werden. Schon ab Mittwochabend könnten diese Bahnhöfe offen bleiben, wenn der Senat seine Zusage einhalte, sagte am Dienstag die BVG-Sprecherin. Es müssten Toiletten aufgestellt werden und Streetworker sich nachts vor Ort um die Obdachlosen kümmern.



Zuvor hatte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) an die BVG appelliert, die Verkehrsbetriebe hätten als Landesbetrieb eine soziale Verantwortung, weiterhin Kältebahnhöfe nachts zur Verfügung zu stellen.



Laut BVG handelt es sich um eine Gruppe von etwa 100 Obdachlosen, die nicht die in ganz Berlin vorhandenen Notschlafplätze der Kältehilfe nutzen wollen.



