IDEMIA, der weltweit führende Anbieter von Augmented Identity, ist stolz darauf, von SK Telecom, dem führenden Telekommunikationsanbieter in Südkorea, ausgewählt worden zu sein, um die erste eSIM Connected Watch auf der Grundlage von GSMA Consumer Standards auf den Markt zu bringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181120005609/de/

Crédits: IDEMIA

Als führender Akteur im Telekommunikationsbereich ist IDEMIA bei der digitalen Revolution ganz vorne mit dabei und setzt sich dafür ein, den Kunden von Mobilfunkbetreibern sichere und komfortable Erfahrungen zu bieten. IDEMIA nutzt seine Führungsposition in der Branche und seine Innovationskraft und stellt SK Telecom seine GSMA-konforme Lösung zur Verfügung. Basierend auf der Smart Connect Subscription Management-Lösung von IDEMIA, auch bekannt als Remote-SIM-Bereitstellung, verbindet die Technologie die eSIM der Smart Watch per Fernzugriff mit dem Netzwerk von SK Telecom ohne eine physische SIM-Karte einzusetzen. Diese Technologie entspricht auch den neuesten GSMA-Standards, die eine Interoperabilität gewährleisten. Die Lösung ermöglicht die Fernverwaltung und lebenslange Verwaltung der Abonnementprofile von Mobilfunkbetreibern in eSIM-fähigen drahtlosen Endgeräten.

Benutzer dieser Technologie...

benötigen keine physische SIM-Karte;

müssen ihr Mobiltelefon nicht mit sich führen;

haben an jedem Ort nahtlose Konnektivität mit ihrer Smart Watch und können ihr Abonnement in einfacher Weise verwalten;

profitieren von einer erhöhten Sicherheit der Smart Watch-Verbindung;

kommunizieren wie gewohnt, tätigen Anrufe und senden Textnachrichten von Ihrer Smart Watch.

"Dank der Lösung von IDEMIA, der Fähigkeit des Unternehmens, die Lösung in kurzer Zeit umzusetzen, und der flexiblen Arbeitsweise der verantwortlichen Fachleute konnte SK Telecom als erster MNO in Korea eine eSIM-vernetzte Smart Watch auf Basis von GSMA Consumer Phase 2 anbieten. Die Lösung ermöglicht sichere Konnektivität und komfortable Nutzung für den Verbraucher", kommentierte SK Telecom.

"IDEMIA ist sehr stolz darauf, von SK Telecom, dem größten Mobilfunkbetreiber in Südkorea, ausgewählt worden zu sein, um seine neueste eSIM-Management-Plattform für die Fernverbindung von Smart Watches anzubieten. IDEMIA verfügt über weltweite Erfahrungen und ist in der Lage, die bestmögliche Technologie bereitzustellen und dank seiner eSIM-Lifecycle-lösung ein nahtloses Erlebnis für angeschlossene Verbraucher zu gewährleisten", ergänzte Fabien Jautard, Executive Vice-President for Mobile Operators Activities bei IDEMIA.

Über IDEMIA

OT und Morpho haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, ein sicheres Umfeld zu bieten, das es Bürgern und Verbrauchern gleichermaßen ermöglicht, im physischen und im digitalen Raum ihren täglichen wichtigen Aktivitäten nachzugehen (wie bezahlen, sich vernetzen, reisen und wählen).

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, produzieren und dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181120005609/de/

Contacts:

Presse:

Hanna Sebbah:

idemia@havas.com

+33 (0)6 63 73 30 30 (Frankreich)