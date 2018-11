Property News

20. November 2018

PSP Swiss Property vermietet den "Elefanten" an das Co-Working-Unternehmen Gotham

Der sogenannte "Elefant", das ehemalige Abfüllgebäude - der damaligen Brauerei auf dem Gurtenareal in Bern - ist voll vermietet.

Für Gotham ist der Standort am Bahnhof Wabern bei Bern ideal für die Schaffung eines einzigartigen Zentrums. Gotham mietet das gesamte Gebäude und eröffnet im Sommer 2019 ein neues Begegnungszentrum. Auf einer Gesamtfläche von 5'500 m² werden fast 400 Arbeitsplätze sowie eine Veranstaltungsfläche für mehr als 600 Personen geschaffen. Neben dem klassischen Co-Working-Angebot soll auch ein Musik-Lab und ein Atelier betrieben werden.

Die Bedeutung von Co-Working nimmt zu. PSP Swiss Property ist schon länger in diesem Mietersegment aktiv. PSP Swiss Property baut durch diese Neuvermietungen ihre Expertise in diesem interessanten Segment aus.

Das Gurtenareal befindet sich seit 2004 in Besitz von PSP Swiss Property. Der Mieter-Mix wird durch diese Vermietung wesentlich angereichert und erhöht dadurch die Attraktivität des Areals. PSP Swiss Property besitzt nebst dem Gurtenareal weitere zwölf Geschäftsimmobilien mit insgesamt rund 43'000 vermietbaren m2 in Bern.

Weitere Informationen

PSP Swiss Property

Christoph Sättler, Asset Manager

Tel. +41 (0)44 625 59 21 · Mobile +41 (0)79 375 90 94 · christoph.saettler@psp.info

Vasco Cecchini, CCO

Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 · vasco.cecchini@psp.info

Gotham

Andreas Schollin-Borg, Founder

Tel. +41 (0)21 310 10 50 · Mobile +41 (0)79 608 54 82 · andreas@gothamco.com

Ferdinand Locher, Founder

Tel. +41 (0)21 310 10 50 · Mobile +41 (0)79 277 09 16 · ferdinand@gothamco.com

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.4 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.5 Mrd. aus. Die 92 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154). www.psp.info (http://www.psp.info/)

Weitere Informationen über das Gurtenareal finden sich unter www.gurtenareal.ch (http://www.gurtenareal.ch/)

Über Gotham

Wir als Gotham möchten das grösste Coworking Network der Schweiz werden und fördern die Innovation zwischen Startups und Unternehmen. Wir bieten das beste Arbeits- und Lebensumfeld, wobei wir Unternehmern und Firmen helfen, sich zu verbinden und effizienter zu arbeiten. Indem wir die Kreativität fördern und die Arbeit mit Freude verbinden, unterstützen wir Zusammenarbeit und Innovation. Durch starke Unternehmenspartnerschaften schaffen wir unser eigenes Unternehmens-Ökosystem, Gotham. www.gotham.com (http://www.gotham.com/)

