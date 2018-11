Potsdam (ots) - Gesundheitspreis Brandenburg 2018 verliehen | Für ein gesundes Leben ohne Übergewicht



Am heutigen Dienstag ist in Potsdam der Gesundheitspreis Brandenburg 2018 verliehen worden. Der mit 30.000 Euro dotierte Innovationspreis der AOK Nordost und der Landesärztekammer Brandenburg prämiert in diesem Jahr unter dem Titel "Adipositas - Lösungen für ein (ge-)wichtiges Problem gesucht" Projekte, die sich insbesondere der Prävention und dem Kampf gegen (krankhaftes) Übergewicht widmen. Wie Zahlen des Gesundheitswissenschaftlichen Instituts der AOK Nordost (GeWINO) zeigen, lag der Anteil von AOK-versicherten Kindern mit starkem Übergewicht 2015 bei 5,9 Prozent und im Vergleich zu den Vorjahren weiter zugenommen.



Schirmherrin des Innovationswettbewerbes ist Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij: "Menschen mit gesundheitlichen Problemen gehört in unserer Gesellschaft ein besonderes Augenmerk. Seit einigen Jahren stagniert die Zunahme von Adipositas bei Kindern im Land Brandenburg. Aber wir behalten die Entwicklung weiter kritisch im Auge. Der digitale Wandel verändert den Lebensstil von uns allen. Kinder und Jugendliche sind den neuen Geräten und Medien besonders aufgeschlossen. Der Wandel bringt Vorteile und Nutzen, verführt aber insbesondere ältere Kinder und Jugendliche zu Bewegungsmangel. Vergessen wir nicht, dass wir durch unser eigenes Verhalten Vorbild sind. Das gilt für Bewegung und Sport ebenso wie für das Essen und die Ernährung. Ich danke deshalb allen Wettbewerbsteilnehmenden für ihre kreativen Projekte", sagte sie bei der feierlichen Verleihung vor mehr als 100 Gästen im Hause der Landesärztekammer.



Integrationskita aus Eisenhüttenstadt holt Hauptpreis



Als Hauptpreisträger wird die Integrationskita "Pusteblume" in Kooperation mit dem Familienzentrum aus Eisenhüttenstadt mit 10.000 Euro ausgezeichnet. Gemeinsam haben die Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern, Eltern und Experten ein Jahresprojekt "In meinem Körper geht's mir gut" umgesetzt.



Jeweils 7.500 Euro erhalten der Landessportbund Brandenburg für sein Präventionskonzept als Träger von zehn Kindertagesstätten und die Kneipp-Kita "Spatzennest" aus Baruth/Mark, die als gesundheitsorientierte Kindertagesstätte einen starken Beitrag für die gesundheitsbewusste Entwicklung der Kinder leistet. "Der Grundstein für ein gesundes Leben wird schon im Kleinkindalter gelegt. Wenn Projekte sich bereits in der Kita engagieren und so Kinder frühzeitig an Präventionsthemen und einen gesunden Lebensstil heranführen, ist das absolut ehrenwert und für hoffentlich viele weitere Akteure im Land ein beispielgebendes Vorbild", erklärt Alexander Schirp, alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates der AOK Nordost auf Arbeitgeberseite.



Erfolgreiche Adipositas-Programme setzen auf Nachhaltigkeit



"Wenn Menschen unter krankhaftem Übergewicht leiden, ist es wichtig, ihnen auf dem Weg der Gewichtsreduzierung und Änderung von Lebens- und Essgewohnheiten mit ärztlichem Rat zur Seite zu stehen. Deswegen sind auch ganzheitliche Programme unerlässlich, die Patienten helfen, vor allem nachhaltig ihr Gewicht zu reduzieren und ihre Lebensqualität zu verbessern", sagt Dr. Frank-Ulrich-Schulz, Präsident der Landesärztekammer Brandenburg.



Den mit 5.000 Euro dotierten Preis erhält die Kinder- und Jugendarztpraxis Birgit Augustin - Matthias Augustin da Gloria Goncalves - Regina Bendlin aus Blankenfelde-Mahlow, die für ihr ambulantes Adipositas-Programm für Kinder und Jugendliche "TRI FIT junior" ausgezeichnet wird. Ziel des Programms ist die langfristige Gewichtsreduzierung bei Kindern von acht bis zwölf Jahren. Der Gesundheitspreis Brandenburg wird seit 2014 alle zwei Jahre von der AOK Nordost - Die Gesundheitskasse in Kooperation mit der Landesärztekammer Brandenburg ausgelobt. Der Wettbewerb prämiert praxiserprobte Projekte, die einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Menschen in Brandenburg leisten und damit eine Vorbildfunktion übernehmen.



