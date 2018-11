Berenberg hebt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel hoch auf 120 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 120 Euro angehoben. Der Börsenbetreiber profitiere in diesem Quartal von starken, volatilitätsgetriebenen Umsätzen, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte dem Konzern ein erheblicher Anstieg des Zinsderivate-Geschäfts zu Gute kommen, da sich Unternehmen wohl stärker gegen steigende Zinsen im kommenden Jahr absichern dürften. Gleichwohl seien die Papiere bereits im historischen Vergleich hoch bewertet.

Deutsche Bank hebt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 70 Euro angehoben. Analyst Tim Jones sieht für den Spezialchemiekonzern mittelfristig gutes Potenzial. Wichtige Umbauschritte seien bereits vollzogen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält aber mittelfristig noch größere Übernahmen für möglich./ag7ajx

Metzler senkt Talanx auf 'Sell' - Ziel 29,50 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Talanx nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 29,50 Euro gesenkt. Die Schaden-Kosten-Quote im Industriegeschäft habe ihn enttäuscht, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Maßnahmen des Managements bei den Preisen ausreichten. Mittelfristig könnten sich zudem die Ergebnisse bei längerfristigen Versicherungen wie der Haftpflicht verschlechtern.

UBS hebt Bilfinger auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 32 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Bilfinger aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 34,50 auf 32,00 Euro gesenkt. Nach der 25-prozentigen Kurskorrektur in den vergangenen drei Monaten sei das Chance/Risiko-Profil der Aktie nun ausgewogener, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei bei der operativen Margenprognose (Ebita) weiterhin vorsichtiger als der Industriedienstleister. Doch auch der Markt dürfte deren Erreichen inzwischen nicht mehr einpreisen.

Merrill Lynch senkt Renault auf 'Neutral' - Ziel 74 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Renault nach der Festnahme des Renault-Nissan-Chefs Carlos Ghosn von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 74 Euro gekappt. Eine Fusion der Autobauer sei nun extrem unwahrscheinlich, schrieb Analyst Fraser Hill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere der Franzosen seien zwar nach dem Kursrutsch günstig, für eine Neubewertung gebe es zunächst aber kaum Gründe./ag7ajx

Exane BNP hebt Reckitt Benckiser auf 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Reckitt Benckiser von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 6800 auf 7500 Pence angehoben. Die jüngste Aktienkursentwicklung des Konsumgüterherstellers gebe zwar wenig Grund für Enthusiasmus, und angesichts der relativ bescheidenen mittelfristigen Gewinnaussichten sei das Papier vergleichsweise uninteressant, schrieb Analyst Jeff Stent in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er setzt indes darauf, dass der Einstieg eines aktivistischen Investors helfen könnte, durch eine Aufspaltung des Konzerns Werte freizusetzen.

UBS hebt Ahold Delhaize auf 'Neutral' und Ziel auf 22 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 22 Euro angehoben. Der auf der jüngsten Kapitalmarktveranstaltung des Handelskonzerns vorgestellte Plan für die mittelfristige Kostenentwicklung habe positiv überrascht, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht deshalb nun nicht mehr von sinkenden Konsensschätzungen aus.

Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 11 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 11,50 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Schätzungen für dne Gewinn je Aktie 2019 bis 2020 im Schnitt um 6 Prozent reduziert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwach habe das Geldhaus im Investmentbanking abgeschnitten.

UBS senkt Ziel für SAP auf 108 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 110 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Übernahme von Qualtrics habe der Softwarekonzern nach einem Vorreiter und nicht nach einem Mitläufer gegriffen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Qualität habe ihren Preis.

Goldman senkt Ziel für Apple auf 182 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach einem Bericht im "Wall Street Journal" über eine geringere iPhone-Nachfrage von 209 auf 182 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe bereits Mitte Oktober auf dieses Risiko hingewiesen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In China sinke die Nachfrage nach Smartphones rapide, das werde nun sichtbar. Es habe den Anschein, als sei beim iPhone XR das Verhältnis von Kaufpreis und Ausstattung bei Konsumenten außerhalb der USA nicht gut angekommen.

