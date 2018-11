Guy Carpenter Company, LLC, ein führender Spezialanbieter von weltweiter Risiko- und Rückversicherung und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marsh McLennan Companies (NYSE: MMC), gab heute die Einstellung einer Führungskraft von der Rückversicherungsgesellschaft Jardine Lloyd Thompson Group (JLT) bekannt. Nach dem Abschluss der Transaktion zwischen der Muttergesellschaft von Guy Carpenter, Marsh McLennan Companies, und JLT, die der Genehmigung der Wettbewerbs- und Finanzaufsichtsbehörden unterliegt, wird Ross Howard, Chairman von JLT Re, zum Vice Chairman von Guy Carpenter und an President und CEO Peter Hearn berichten.

Howard wird zudem in das Leitungsgremium von Guy Carpenter bestellt und die Verantwortung für die Entwicklung neuer Geschäftschancen und die Unterstützung von Kundenbeziehungen übernehmen, um das Wachstum des kombinierten globalen Rückversicherungsgeschäfts weiter voranzutreiben. Des Weiteren wird Howard eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Integration von JLT Re mit Guy Carpenter spielen.

"Wir freuen uns über die ersten Schritte hinsichtlich der Zusammenführung dieser zwei großartigen Rückversicherungsunternehmen. Ich habe Ross im Verlauf der Jahre in diesem Markt kennengelernt und glaube, dass er maßgebend zum Erfolg der kombinierten Gesellschaft beitragen und das Wachstum sowie die weltweite Zusammenarbeit vorantreiben wird, während wir das Wertangebot für Kunden weiter differenzieren", so Peter Hearn, President und CEO von Guy Carpenter. "Ich freue mich sehr, Ross in unserem Führungsteam willkommen heißen zu dürfen."

"Ich freue mich, dem branchenführenden Führungsteam von Guy Carpenter beitreten und eine komplementäre Perspektive sowie denkerische Vielfalt hinzufügen zu dürfen, um unseren Kunden höhere Werte und ein rentables Wachstum zu ermöglichen", fügte Howard hinzu.

Über Guy Carpenter

Guy Carpenter Company, LLC ist ein führender Spezialanbieter von weltweiter Risiko- und Rückversicherung mit mehr als 2.300 Fachkräften an über 60 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Guy Carpenter bietet eine leistungsstarke Kombination von Broker-Know-how, bewährten strategischen Beratungsdiensten und branchenführenden Analysen, um seinen Kunden dabei zu helfen, neue Chancen wahrzunehmen und gewinnbringendes Wachstum zu erzielen. Guy Carpenter ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), der weltweit tätigen Fachberatungsfirma in den Bereichen Risikomanagement, Strategie und Personal. Mit mehr als 65.000 Mitarbeitern und Jahresumsätzen von über 14 Milliarden US-Dollar ermöglicht es Marsh McLennan seinen Kunden über seine marktführenden Unternehmen Marsh, Mercer und Oliver Wyman, durch eine zunehmend dynamische und komplexe Umgebung zu navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.guycarp.com. Folgen Sie Guy Carpenter auf Twitter @GuyCarpenter.

