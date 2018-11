Düsseldorf (ots) - Noch immer sind einige Autofahrer nicht in der Lage, eine vernünftige Rettungsgasse bei stockendem Verkehr zu bilden. Das ist an sich schon eine Überraschung. Es verwundert aber vor allem, weil Städte und Kommunen seit Jahren eine umfangreiche Kampagne gegen solche ignoranten Verkehrsteilnehmer fahren. Die Bußgelder für jene, die eine Rettungsgasse gerade einmal so breit halten, dass vielleicht ein Motorrad durchkommt, wurden erst vergangenes Jahr erhöht. Bis zu 320 Euro sind nun im schwersten Fall möglich. Die Verkehrssituation auf unseren Straßen wird unübersichtlicher. Baustellen zwacken Autobahnen ganze Spuren ab. Die Disziplin von uns allen ist deshalb gefragt. Wer nur sein Ziel, sein Auto, seine Fahrbahn vor Augen hat, behindert den Verkehr. Und im schlimmsten Fall gefährdet er oder sie sogar Menschenleben - weil Rettungskräfte nicht schnell genug an die Unfallstelle gelangen. Erhöhte Strafen sind die eine Sache. Vermutlich wäre es sogar richtig, den österreichischen Weg zu gehen. Dort drohen Fahrern, die Rettungsgassen blockieren, bis zu 2180 Euro Bußgeld. Doch man darf auch nicht müde werden, den Menschen zu erklären, wie rücksichtslos ihr Verhalten auf der Straße ist.



